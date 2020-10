Dopo aver svolto la rifinitura questa mattina a Milanello, il Milan partirà alle 16 da Malpensa alla volta di Glasgow. Alle 18.40 (le 19.40 in Italia), poi, Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio dei rossoneri nei gironi di Europa League. La conferenza sarà solo per i media locali via zoom.