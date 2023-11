MN - Il ritorno di Ibra, Pagliari: "Ben venga, a patto che abbia le conoscenze e le competenze necessarie. Non sempre..."

Come si muoverà il Milan nel mercato di gennaio? A tal proposito, ne abbiamo parlato telefonicamente in esclusiva con Silvio Pagliari, procuratore e intermediario sportivo. Ecco le sue parole:

Come vedresti l’eventuale ritorno di Ibrahimovic in società?

“Un uomo del suo spessore fa sempre comodo, ma penso che, come in tutti i mestieri, debba studiare, documentarsi, per poter essere al top. Non è detto che se sei stato un campione da calciatore, lo debba per forza essere anche da dirigente. Anzi: la storia ci insegna che, a parte qualche caso sporadico, è sempre stato il contrario. Ben venga Ibra, ma a patto che abbia le conoscenze e le competenze per assumere il ruolo".