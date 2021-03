MN - Incocciati: "Ibra desta sempre preoccupazione agli avversari, quello che mancava al Milan"

Giuseppe Incocciati, intervistato in esclusiva da MilanNews.it (qui l'articolo completo), ha parlato di Ibrahimovic e della sua gestione: "Quello che conta, al di là del riposo, è il fatto che Ibrahimovic, quando è in campo, desta sempre preoccupazioni agli avversari. È un calciatore di grande personalità, ed è quello che è sempre mancato al Milan: bravi giocatori ma con scarsa personalità. Nel momento in cui è arrivato Ibra abbiamo visto tutti come sono andate le cose. Bisogna certamente monitorare quelle che sono le sue energie e la sua presenza in campo, però direi che, anche in condizioni non ottimali, garantisce sempre spunti importanti. Sono certo che Pioli terrà conto di questo".