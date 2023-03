MN - Incocciati: "L’unica cosa che può andare a vantaggio del Milan è il fatto che il Napoli si presenti in campo non concentrato come sempre"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Giuseppe Incocciati, ex calciatore di Milan e Napoli, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it su Milan-Napoli: “L’unica cosa che può andare a vantaggio del Milan è il fatto che il Napoli si presenti in campo non concentrato come sempre, cosa che quest’anno ha fatto solo una volta contro la Cremonese in Coppa Italia. Quando un giocatore è capace non soffre la pressione dell’avversario, quando si incontra un giocatore capace con la palla al piede diventa difficile fermarlo: il Napoli oggi è così”