MN - Infiammazione al legamento collaterale per Rodriguez, forte dolore al calcagno per Duarte

Secondo quanto appreso da MilanNews.it, Ricardo Rodriguez non è stato convocato per via di un dolore al ginocchio sinistro, per via di un'infiammazione al legamento collaterale mediale, avvertito al rientro dagli impegni con la Nazionale. Duarte, invece, ha avvertito un forte dolore al calcagno sinistro durante la rifinitura odierna. Il brasiliano nei prossimi giorni effettuerà i controlli di rito.