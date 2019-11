MN - Jacobelli: "Leao rappresenta il futuro. Concedere prove d'appello a Piatek"

Xavier Jacobelli, noto giornalista sportivo, è stato contattato dalla redazione di MilanNews.it, alla quale ha parlato in esclusiva dei due attaccanti del Milan, Piatek e Leao: “Quando un allenatore si trova in un momento di difficoltà come Pioli, tenta diverse soluzioni. A me Leao piace molto e continuo però a domandarmi che cosa sia successo a Piatek, perché rammento che non più lontano di 10 mesi fa, a inizio 2019 fosse l’attaccante desiderato non soltanto dal Milan ma anche da altre squadre. Io Leao credo rappresenti il futuro e credo che sia giusto puntare su di lui, ma anche concedere da qui alla fine dell’anno nuove prove d’appello a Piatek. Non possiamo dimenticare quanto il Milan lo abbia pagato.”