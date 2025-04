MN - Jacobelli su Conceiçao: "Sa cosa rischia, ma anche la squadra deve prendersi le sue responsabilità"

Non ci resta che la Coppa Italia, verrebbe da pensare dopo la sconfitta del Milan a Napoli. E la competizione, che al Milan manca dal 2003, offre il derby in semifinale. Il noto giornalista, Xavier Jacobelli, ci dice la sua sul momento dei rossoneri. In esclusiva per MilanNews.it.

In caso di vittoria della Coppa Italia il Milan si ritroverebbe col paradosso di un tecnico che ha vinto due trofei in sei mesi, ma con la valigia in mano

"Ricordo Andrea Pirlo alla Juventus, vinse Coppa Italia e Supercoppa e non fu confermato lo stesso. Ma credo che il Milan non debba commettere l'errore di pensare agli scenari futuri quando mancano 8 giornate alla fine del campionato. Si pensi a raddrizzare la stagione, altrimenti il rischio è quello di ammalarsi di strabismo, con un occhio al presente e uno al futuro".

Conceiçao in 20 partite ha sempre cambiato formazione, segno di come fatichi a trovare una quadra

"Tutti hanno commesso errori, li ha fatti anche Conceiçao ma è una persona che non si nasconde dietro a un dito e in momenti delicati si è preso la responsabilità delle scelte fatte. Sa cosa rischia, sa di essere legato ai risultati. Ma anche la squadra deve prendersi le sue responsabilità".

Adesso il derby

"Quando parlo di assunzione di responsabilità della squadra, se non altro nei confronti dei tifosi, penso che questo sia il momento di cogliere l'attimo. L'Inter nell'arco di 25 giorni giocherà 8 partite, tra cui due col Bayern. E in campionato sente il fiato del Napoli sul collo. Credo che la squadra debba fare uno scatto collettivo, di impegno, determinazione e concentrazione, sulla falsariga degli ultimi 20 minuti visti al 'Maradona'".