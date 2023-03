MN - Jacobelli su Thiaw: "C'è da segnalare un motivo di soddisfazione per Maldini, Massara e Pioli"

MilanNews.it

Il giornalista Xavier Jacobelli si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it su Thiaw: "C'è da segnalare questo motivo di soddisfazione per Maldini, Massara e Pioli la prima convocazione di Thiaw nella nazionale tedesca. E' vero che il mercato estivo del Milan ha evidenziato alcune lacune, però bisogna rimarcare come Thiaw abbia, in un contesto così problematico, in quest'ultimo periodo registrato invece una crescita esponenziale al punto che è stato convocato nella nazionale tedesca".