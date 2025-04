MN - Jacobelli sul derby di Coppa Italia: "Le recenti sfide devono insegnare che i pronostici possono essere sovvertiti"

Non ci resta che la Coppa Italia, verrebbe da pensare dopo la sconfitta del Milan a Napoli. E la competizione, che al Milan manca dal 2003, offre il derby in semifinale. Il noto giornalista, Xavier Jacobelli, ci dice la sua sul momento dei rossoneri. In esclusiva per MilanNews.it.

Adesso il derby

"Quando parlo di assunzione di responsabilità della squadra, se non altro nei confronti dei tifosi, penso che questo sia il momento di cogliere l'attimo. L'Inter nell'arco di 25 giorni giocherà 8 partite, tra cui due col Bayern. E in campionato sente il fiato del Napoli sul collo. Credo che la squadra debba fare uno scatto collettivo, di impegno, determinazione e concentrazione, sulla falsariga degli ultimi 20 minuti visti al 'Maradona'".

Cosa si aspetta dalla stracittadina?

"Non è una frase fatta dire che tutto può succedere. Anche se c'è una grande distanza in classifica fra Milan e Inter, le recenti sfide devono insegnare che i pronostici possono essere sovvertiti".