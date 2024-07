MN - Javi Moreno: "Morata è un giocatore che lavora molto per la squadra e fa sì che gli altri beneficino del suo lavoro"

Ci siamo, il Milan è pronto ad abbracciare il suo nuovo centravanti. Vecchia conoscenza del calcio italiano e fresco vincitore degli Europei con la sua Spagna: Alvaro Morata. Qualità, esperienza e una conoscenza della nostra Serie A che gli permetterà di adattarsi subito. Abbiamo approfittato del trasferimento in corso per parlarne con un altro centravanti iberico che ha vestito i colori rossoneri: Javi Moreno.

Ecco le sue parole in esclusiva a MilanNews.it.

Javi Moreno, Alvaro Morata sarà con ogni probabilità il centravanti del Milan 2024/25

"Il Milan non sbaglia con lui. Giocatore già rodato, che ha giocato le grandi competizioni e in grandi squadre come Real Madrid, Juventus, Chelsea e Atletico. Per esperienza e qualità sicuramente un grande affare".

Cosa ti piace di lui?

"È un giocatore che lavora molto per la squadra e fa sì che gli altri beneficino del suo lavoro. Quest'ultimo aspetto non va sottovalutato. In questo Milan può fare benissimo".

Come valuti il suo Europeo?

"Molto buono, è stato un degno capitano che si è sacrificato tanto per il collettivo".