MN - Jiménez: "Kessie opportunità per Xavi, avrà spazio con De Jong-Gavi-Pedri"

© foto di DANIELE MASCOLO

Juan Jiménez, inviato di AS che segue da vicino le vicende del Barcellona, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it sulla posizione che Kessie potrebbe avere nel club blaugrana: "Kessie è un’opportunità di mercato che non dispiace a Xavi. Busquets potrebbe lasciare il club nel 2023 e De Jong potrebbe indietreggiare di ruolo. Tutto questo potrebbe dare spazio a Kessie, insieme a Gavi o Pedri".