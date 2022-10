MN - Kinsella: "James? Mi aspetto duello brillante con Theo e Leao"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nizaar Kinsella, giornalista vicino al Chelsea dell'Evening Standard ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it in vista della sfida di questa sera tra Milan e Chelsea. Il collega si è concentrato su quello che potrebbe essere il principale duello della gara, tra Theo Hernandez e Reece James, saltato nella gara di andata per l'indisponibilità del rossonero: "Mi aspetto un duello brillante e importante dal punto di vista tattico, visto che James ha dominato la partita di Londra. James è probabilmente il miglior giocatore del Chelsea ora, con N'Golo Kante sempre infortunato, ed è stato costante per tutta la stagione. Il Milan deve fare molta attenzione a un giocatore che ha doti fisiche uniche e grande qualità; la squadra di Pioli però ha i suoi migliori giocatori che giocano proprio nel suo lato di campo e che possono quindi creargli problemi. Con Theo e Leao sarà una bella sfida, una battaglia importante che James apprezzerà, visto che a volte trova le partite troppo facili. Si tratta di un vero e proprio test per un giocatore di alto livello".