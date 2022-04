MN - La coreografia della curva sud: una maglia rossonera e la scritta 'Solo per lei'

Fonte: Vitiello, inviato a San Siro

Nel per partita di Inter-Milan di Coppa Italia, la curva sud come al solito si è resa protagonista del solito spettacolo sugli spalti. La coreografia scelta rappresenta una maglia rossonera con la scritta 'solo per lei' a testimonianza dell'impegno che deve mettere la squadra per i colori rossoneri. Tutti i tifosi in curva, inoltre, vestono una maglia rossa per differenziarsi dagli altri settori.