MN - Le dichiarazioni di Loftus-Cheek e Tomori all'evento AC Milan-BMW

MilanNews.it

Dal palco dell’evento organizzato da AC Milan e BMW per celebrare il rinnovo della partnership, Ruben Loftus-Cheek e Fikayo Tomori parlano del ritrovarsi al Milan dopo aver fatto le giovanili del Chelsea insieme. Queste le dichiarazioni raccolte dall’inviato di MilanNews.it:

Loftus-Cheek: “Non pensavo che avrei rincrociato Fik in Italia. Quando eravamo piccoli siamo arrivati al Chelsea insieme a 9-10 anni, andavano al centro sportivo insieme. Sono contento di poterci ritrovare qui in un grande Club come il Milan”.

Tomori: “Anche io sono felice, so che qualità ha e sono molto contento che è con noi”.

Cosa ti aspetti dalla tua stagione? Tomori: “Spero che faremo una buonissima stagione. Ogni anno diventa più difficile dell’anno precedente, ma abbiamo una buona squadra e siamo carichi. Non siamo ancora al completo però siamo carichi”.

Loftus-Cheek: “Mi sento già a mio agio a Milano, mi piace lo stile e la cultura della città. Poi il centro d’allenamento è fantastico, sono davvero felice di essere qui”.