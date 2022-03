MN - Lentini: "Il Milan ha giocatori che il gollettino lo trovano sempre"

MilanNews.it

Gianluigi Lentini, ex calciatore rossonero, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) sulla fase difensiva del Milan: “Stanno prendendo pochi gol, è indubbio. Quando riesci a non prenderle sei già avanti e bisogna aggiungere che il Milan ha giocatori che il gollettino lo trovano sempre. Con queste prerogative si incamerano tanti risultati importanti”.