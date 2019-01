Dopo la gara di Coppa Italia contro la Sampdoria, il Milan è partito subito per Gedda, dove mercoledì affronterà la Juventus nella finale di Supercoppa Italiana. La squadra, dunque, si trova già in Arabia Saudita, mentre Leonardo e Maldini, come appreso dalla nostra redazione, partiranno martedì per raggiungere il resto della comitiva.