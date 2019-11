MN - Licari: "Fatico a capire come Piatek sia improvvisamente senza fiuto del gol"

Fabio Licari, noto giornalista sportivo ed autorevole firma della Gazzetta dello Sport, è stato contattato dalla redazione di MilanNews.it, alla quale ha parlato in esclusiva, tra le altre cose, di Krzysztof Piatek: “Fatico a capire come Piatek sia diventato improvvisamente un giocatore senza fiuto del gol, quando l’anno scorso ogni pallone che toccava finiva in rete. Non so se sia una questione di motivazione del giocatore, di calo di forma, di involuzione o di mancato sfruttamento del suo gioco. Faccio veramente fatica a spiegarmi questi picchi e cali in un giocatore. Io comunque insisterei su Piatek e cercherei di fare in modo che gli arrivino quei palloni in area che prima erano numerosi e adesso non ci sono più.”