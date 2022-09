MN - Lista UEFA, se Maignan dovesse riportare una prognosi dai 30 giorni in su potrebbe essere sostituito da Tatarusanu

Fonte: Pietro Mazzara

Prima bisognerà ovviamente capire l'entità dell'infortunio al polpaccio rimediato ieri in nazionale da Mike Maignan, ma in base all’articolo 46.2 delle competizioni Uefa, qualora il francese dovesse riportare una prognosi dai 30 giorni in su, potrebbe essere sostituito da Ciprian Tatarusanu in lista A. Il reinserimento di Maignan sarà possibile a partire dal primo giorno dopo la scadenza dei 30 previsti. Questo perché l’articolo 46.2 prevede e consente la sostituzione di un portiere qualora tu ne abbia registrati due in lista A (come nel caso del Milan), oppure ce ne siano due indisponibili qualora tu ne abbia registrarti tre.