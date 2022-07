MN - Lodo Leao-Sporting, impugnata dal Lille la sentenza del Tas davanti al tribunale federale svizzero

MilanNews.it

Aveva destato non poco sospetto il fatto che il TAS di Losanna non avesse ancora pubblicato sul suo sito ufficiale il dispositivo con il quale condannava il Lille e Rafael Leao al pagamento in solido del risarcimento da circa 20 milioni in favore dello Sporting Lisbona per l’ormai celebre “lodo Leao”. Ebbene, dopo il lancio mattutino dell’avvocato Felice Raimondo, abbiamo avuto riscontri diretti sul fatto che tale sentenza del Tribunale Arbitrale dello Sport sia stato impugnato dal Lille presso il Tribunale Federale Svizzero, con il procedimento che è così passato nelle sedi civili, uscendo da quelle sportive. Di fatto, al momento, il risarcimento allo Sporting Lisbona è da considerarsi congelato.