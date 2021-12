MN - Longhi: "L'eliminazione in Champions può aiutare il Milan in campionato"

Bruno Longhi, storico giornalista e telecronista, ha commentato così l'eliminazione dalla Champions League del Milan ai nostri microfoni: "La Coppa, che sia Champions League o Europa League, ti mantiene in vita e dà la possibilità all’allenatore di tenere sulla corda anche i giocatori meno utilizzati. Però è chiaro che in prospettiva campionato l’eliminazione dalla Champions possa aiutare il Milan. Questa squadra è all’altezza di vincere lo scudetto così come lo sono l’Inter, il Napoli se terrà botta in questo periodo di assenze, e l’Atalanta che potrebbe rientrare. Tutte queste squadre hanno dei pregi ma anche qualche piccolo difetto. La situazione è in bilico in testa".