MN - Maignan tra Chelsea e Milan: Allegri vorrebbe trattenerlo in rossonero

Nelle ultime 24 ore si è fatto un gran parlare della situazione legata a Mike Maignan, portiere e capitano rossonero che andrà in scadenza di contratto l'anno prossimo al termine del mese di giugno 2026. L'estremo difensore francese è stato messo nel mirino del Chelsea, come filtrato da alcune fonti inglesi. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it (LEGGI QUI), in ogni caso, al momento non c'è stata ancora nessuna offerta ufficiale del club londinese a quello rossonero che valuta il suo giocatore almeno 30 milioni di euro.

Questa fase di stallo, se così vorremmo definirla, potrebbe giocare a favore di Massimiliano Allegri, che considerate le qualità, l'esperienza e l'importanza che ricopre il giocatore all'interno dello spogliatoio rossonero, vorrebbe trattenere Mike Maignan al Milan per dare il via al nuovo corso ripartendo proprio da calciatori come lui e Rafael Leao.