MN - Maldini a Roma, Milan a Siviglia col solo Leonardo

Come riferisce il nostro inviato, il Milan, a Siviglia, è rappresentato solo dal direttore dell’area tecnica Leonardo. Paolo Maldini, infatti, dovrebbe essere a Roma - insieme ad Andrea Conti - per l’udienza davanti alla corte di giustizia federale, che dovrà esprimersi sul ricorso presentato dal club dopo le sanzioni inflitte al dirigente rossonero e al calciatore per i fatti di Milan-Chievo del campionato Primavera.