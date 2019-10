MN - Maldini non è con la squadra per presenziare al funerale di Mascheroni

Paolo Maldini non si trova sul treno che porterà i rossoneri a Genova in vista della delicata sfida contro il Genoa di domani sera. Secondo quanto appreso da MilanNews.it, infatti, il direttore dell'area tecnica rossonera è rimasto a Milano per partecipare al funerale di Sergio Mascheroni, ex preparatore atletico del Diavolo dal 2002 al 2016, tragicamente scomparso questa settimana.