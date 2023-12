MN - Mannari: "Infortuni? Oggi si gioca molto di più, bisogna adeguare la preparazione di conseguenza"

Il Milan è in un periodo molto complicato. Il pareggio pre natalizio in casa della Salernitana fanalino di coda, arrivato dopo una prestazione povera tatticamente e con l'ennesimo grave infortunio, ha rigettato Stefano Pioli nell'occhio del ciclone e ora il tecnico rossonero non ha più margine d'errore. Sul momento del Diavolo, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva l'ex calciatore rossonero Graziano Mannari. Le sue parole.

Da ex calciatore: com’è spiegabile un così ingente numero di infortuni muscolari?

“Rispetto ai miei tempi, si gioca molto di più. Detto ciò, proprio per questo motivo, bisogna adeguare la preparazione atletica di conseguenza. Credo che i rossoneri paghino proprio questo”.