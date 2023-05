MN - Mannari: "Origi? Lo terrei. La Premier non è come la Serie A"

MilanNews.it

Graziano Mannari, ex calciatore del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e ha commentato così l'esperienza di Divock Origi in rossonero fin qui: "Terrei anche Origi. Contro il Monza, all’andata, ha fatto un super gol, per esempio. Deve solo crescere e avere il giusto tempo. Come è normale che sia. Fa parte di un percorso naturale. La Premier non è come la Serie A”.