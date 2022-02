MN - Marino racconta Pioli: "Ho avuto modo di capire che uomo fosse"

Vincenzo Marino, allenatore e vice di Stefano Pioli ai tempi della Salernitana, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) sulla carriera di Pioli: “Ai tempi della Salernitana, quando ero al suo fianco in panchina, ho avuto modo di capire che uomo fosse Stefano Pioli. Parliamo di una persona disponibile, un tecnico che ha le idee chiare e riesce ad avere un’empatia particolare con chiunque gli sta intorno. Nel mondo del calcio non è sempre scontato, i risultati di un certo tipo non si ottengono per caso. Alla fine, se non sei un uomo forte, umile e capace come Stefano, difficilmente i successi possono arrivare”.

Perché la sua consacrazione è arrivata soltanto adesso secondo lei?

“Pioli ha fatto tanta gavetta prima di arrivare al Milan. L’errore più grande che si commette nel calcio è quello di valutare gli allenatori in base ai risultati e non al valore del lavoro e dell’uomo. Se si è bravi lo si è sempre, sia in caso di vittorie sia in caso di sconfitte. In questo mondo però i risultati vengono sempre prima di ogni cosa, spesso sono le cose che vengono prese maggiormente in considerazione e purtroppo condizionano anche le carriere”.

Ha avuto modo di sentirlo recentemente?

“Pioli ha tante cose a cui pensare e tanto lavoro da fare, anche se una volta ogni tanto ci sentiamo. Sa già ciò che penso di lui, gli auguro ogni bene”.