MN - Martorelli: "La commissione per gli agenti è del 5%, non ho mai preso qualcosa di diverso"

© foto di Federico De Luca

Giocondo Martorelli, intervenuto sul canale Twitch di MilanNews.it, ha parlato di un tema spinoso riguardante il calciomercato: le commissioni agli agenti. Queste le dichiarazioni del procuratore:

In base a cosa viene stabilita la commissione al procuratore nell’ambito di un’operazione? “La commissione è del 5%, non ho preso qualcosa di diverso. Poi quando ad esempio c’è un calciatore a parametro zero, magari importante, sicuramente la commissione è più alta. La società risparmia sul cartellino e il procuratore ne trae un vantaggio maggiore. Il vantaggio ce l’ha anche il calciatore che invece di guadagnare 2 ne guadagna 4, la società che lo acquisisce invece di spendere 30 milioni per il cartellino lo prende a parametro zero e il procuratore percepisce quindi, in molti casi, un compenso superiore. È nell’ordine comunque sempre del 5% sul compenso lordo del calciatore. Così è stabilito, poi ognuno nella vita fa come vuole”.