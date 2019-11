MN - Massaro: "La nuova proprietà sta lavorando per portare il Milan in cima al mondo"

Daniele Massaro, intervenuto durante la presentazione di "Sempre Milan", ha parlato della nuova proprietà del Milan: “Il segreto è quello di avere un progetto e che tutti capiscano come si deve lavorare per riportare la società dove merita. Lustrando il blasone del club, in campo e fuori. E la nuova proprietà, con dirigenti importanti, sta lavorando per portare il Milan in cima al mondo”