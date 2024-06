MN - Maumon (Equipe) illustra i pro ed i contro di Youssouf Fofana

Youssuf Fofana è tra i grandi obiettivi di mercato per rinforzare la mediana del Milan, che necessita di un elemento in grado di dare equilibrio e aiutare il reparto difensivo. Per conoscere meglio il centrocampista francese abbiamo parlato col collega Antoine Maumon de Longevialle, de L'Equipe.

Punti di forza?

"Le sue qualità atletiche. È un giocatore che corre tutta la partita, ha una potenza fenomenale nei duelli. È molto bravo nel recuperare i palloni e altra cosa che mi piace è la mentalità. La sua carriera non lineare, perché quand'era più giovane i club non credevano nelle sue qualità. Ma a mio avviso è sempre stata una persona che aveva fiducia delle sue qualità e questo lo si vede in campo e trasmette agli altri giocatori la sua consapevolezza".

Il punto debole?

"Sicuramente segna molto poco, anche se nell'ultima stagione è riuscito a fare diverse reti e anche qualche assist. Questa diciamo che è una novità nel suo gioco".

Youssouf Fofana: i numeri stagionali dell'obiettivo del Milan

Youssouf Fofana potrebbe essere il rinforzo per il centrocampo del Milan nel prossimo calciomercato estivo. Forte fisicamente, oltre che particolarmente duttile, il nazionale francese ha vissuto la sua miglior stagione in carriera l'anno scorso in maglia Monaco, squadra con la quale ha totalizzato 35 presenze fra Ligue 1 e Coupe De France, forgiate da 4 gol e 4 assist, arrivati tutti però in campionato.