MN - Mesbah sul Milan: "C'è una cosa che non mi spiego: c'erano Maldini e Massara in dirigenza, Pioli in panchina e andava tutto bene. E poi?"

Intervistato da Milannews.it, Djamel Mesbah, ex giocatore rossonero, ha commentato così il momento difficile del Milan:

Stagione fin qui horror

"C'è una cosa che non mi spiego: c'erano Maldini e Massara in dirigenza, Pioli in panchina e andava tutto bene. E poi?".

Nemmeno il cambio di panchina ha migliorato le cose

"Conceiçao ha fatto grandi cose al Porto. Brahimi, che è stato un suo giocatore, me ne ha parlato benissimo. Deve trovarsi in un ambiente difficile e la pressione che c'è sta diventando un problema. È nei momenti difficili che vedi le vere persone, la personalità".

In carriera hai giocato in squadre piccole e medie. E in una big come il Milan. Percepisci davvero questa differenza di pressione?

"Senza dubbio si percepisce. Ma nel mio caso era diverso, perché mi ritrovai in un Milan con grandi giocatori, di esperienza e personalità che sapevano gestire le situazioni e ti aiutavano a superarle. Questo è un Milan diverso, ma comunque sì, la pressione è diversa e la senti".

Hai visto due Milan in un anno: quello dei grandi campioni quello senza

"Nell'estate del 2012 ci fu un cambio incredibile, si fece tabula rasa. In questo Milan invece vedo un progetto per andare sempre più in alto".