MN - Milan, 7000 ingressi allo store nell'ultimo weekend. Primato di vendite per la quarta maglia

© foto di DANIELE MASCOLO

Nello scorso fine settimana lo Store ufficiale del Milan era stato preso d’assalto con circa 7.000 ingressi che hanno esaurito diverse scorte di prodotti. Con circa +110% di prodotti venduti e primato assoluto per la quarta maglia Nemen (+250% in più del normale), con la maglia di Tonali come la preferita tra i nostri tifosi. Il forte apprezzamento del quarto kit, è dovuto anche ad una clientela più internazionale, con performance simili a quelle della maglia home.