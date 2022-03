MilanNews.it

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, Zlatan Ibrahimovic e Alessio Romagnoli, uscito per infortunio nell'ultima gara contro l'Inter, hanno svolto un allenamento personalizzato in palestra. Difficile il recupero dei due rossoneri in vista del Napoli.

di Antonio Vitiello