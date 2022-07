MN - Milan arrivato a Colonia, undici rossoneri sono rimasti a Milanello per continuare il lavoro

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, per continuare la preparazione in vista della nuova stagione, Maignan, Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez, Bennacer, Tonali, Saelemaekers, Krunic, Leao e Origi, ancora indispensabile per infortunio, non sono partiti con il resto della squadra per Colonia e sono rimasti a Milanello.