MN - Milan Club Perth: "MIlan in Australia? Neanche nei sogni più lontani. È qualcosa di magico"

Milan-Como di Serie A Enilive si giocherà per la prima volta nella storia fuori dall'Italia, a Perth, in Autralia. Di questa decisione così controversa e divisa ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il presidente del Milan Club Perth Gianni Jamal Nasri.

Come avete appreso la notizia di Milan-Como a Perth?

"Ieri è stato davvero un bel risveglio. Apro il cellulare e vedo un sacco di messaggi "Chiamami subito", "Urgente", "Che succede?". Poi ufficiale, la UEFA ci ha dato questa bella notizia e davvero ci ha riacceso l'entusiasmo di 3 mesi fa quando il Milan era qua".

Avete già iniziato ad organizzare questo evento?

"Siamo sempre in contatto. Noi abbiamo questo gruppo di whattsapp con tutti i presidenti. Abbiamo fatto questa unione, che si chiama "Milan Clubs Australia" che quando ci sono eventi come questo diventiamo una cosa sola. Mettiamo tutti i tifosi insieme, un po' come fatto quest'estate quando il Milan era qua e ci stiamo aspettando per scaramanzia l'ultimo okay della FIFA per andare avanti".

Ve l'aspettavate che il Milan potesse giocare una partita ufficiale a Perth?

"Neanche nei sogni ad essere sincero (ride, ndr). Anche il Milan quando era qua, Giorgio Furlani, la direzione del Milan si parlava di questa possibilità ed era tutto un "'Speriamo". Furlani diceva "Noi vogliamo, anche il governo australiano. Aspettiamo solo conferma da UEFA e FIFA", però penso che non era mai stato scontato. Poi una settimana fa Ceferin aveva smentito tutto, finché ieri mattina è stato qualcosa di magico".