MN - Milan, conferme sulla proposta migliorata di RedBird: 1.1 miliardi

Sono settimane importanti per il futuro del Milan. Terminate le quattro settimane di esclusiva per Investcorp, Elliott sta valutando una nuova offerta, quella di RedBird, con il quale la trattativa è ben avviata.

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, sul piatto l'offerta è da 1.1 miliardi, quindi migliorata l'offerta iniziale, e le prossime settimane saranno utili a capire verso quale strada si andrà. Per quanto riguarda la situazione Investcorp, questo è il punto: il fondo arabo arranca nella costruzione del veicolo per i 400 milioni di finanziamento, per questo il Milan ha osservato e analizzato le offerte di nuovi pretendenti.

di Pietro Mazzara