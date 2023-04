MN - Milan devastante a Napoli: messaggio di congratulazioni di Cardinale a Maldini e Pioli

MilanNews.it

C'è grande soddisfazione in casa Milan per la vittoria in casa del Napoli. Tanto è vero che Gerry Cardinale, che ha assistito alla partita in televisione, ha mandato un messaggio di complimenti sia a Paolo Maldini sia a Stefano Pioli. Adesso l'obiettivo è quello di proseguire così in campionato per continuare la ricerca alla qualificazione alla prossima Champions League.