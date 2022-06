MN - Milan e Inter, incontro con il coordinatore del dibattito pubblico su San Siro. Sesto resta alternativa valida

MilanNews.it

Si è tenuto oggi nella sede del comune di Milano un incontro tra i rappresentanti di Milan e Inter e il coordinatore del dibattito pubblico sul nuovo stadio San Siro, Andrea Pillon, con la presenza del sindaco Giuseppe Sala. E’ prima volta che i vertici dei due club milanesi s’incontrano con il coordinatore, e sono state presentate le modalità e tempi del dibattito pubblico. Il Milan si ritiene soddisfatto dell’impegno messo in atto dal sindaco di Milano per provare a velocizzare il processo per la progettazione del nuovo stadio, ma l'ipotesi Sesto San Giovanni per il Milan rimane un'alternativa valida.

di Antonio Vitiello