MN - Milan, il programma della vigilia: alle 11 la rifinitura, nel pomeriggio partenza per Zagabria

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, domani alle 11:00 avrà luogo a Milanello la rifinitura pre Dinamo Zagabria-Milan, match valido per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League e in programma martedì alle 21 al Maksimir; al termine dell'allenamento, la squadra volerà per la Croazia, dove, attorno alle 18:20, mister Pioli e un calciatore saranno presenti in conferenza stampa.

Sarà possibile seguire il tutto su MilanNews.it: la rifinitura con immagini in diretta da Milanello, la conferenza con il consueto live testuale.