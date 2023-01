MN - Milan, il punto sugli infortunati aggiornato: le ultime su Rebic, Maignan, Ibra e gli altri

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nel dettaglio le situazioni, stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, legate ai vari infortunati e indisponibili attuali del Milan.

- Junior Messias e Divock Origi stanno lavorando per provare ad esserci già contro il Torino in Coppa Italia o contro il Lecce in Serie A.

- Ante Rebic prosegue il suo lavoro personalizzato, ad oggi è difficile pensare che possa farcela per la Supercoppa Italiana del 18 gennaio contro l'Inter.

- Rade Krunic è più indietro rispetto a Messias e Origi ma è una situazione che va monitorata giorno per giorno in vista della Supercoppa.

- Zlatan Ibrahimovic tornerà a Milano la prossima settimana e continuerà con il suo lavoro personalizzato, l'obiettivo è averlo per gli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham.

- Per Mike Maignan al momento non ci sono novità né una tempistica precisa sui tempi di rientro.

di Antonio Vitiello