MN - Milan, Kessie si sta allenando con il gruppo: è recuperato per la Lazio

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Franck Kessie si sta allenando oggi con il gruppo squadra a Milanello ed è, dunque, recuperato per il match di domenica contro la Lazio, valido per la terza giornata del campionato di Serie A. Il centrocampista ivoriano aveva saltato le prime due partite ufficiali della stagione per una lesione al flessore della coscia sinistra patito lo scorso 12 agosto 2021.

di Antonio Vitiello