MN - Milan, la ripresa degli allenamenti è fissata per il 29 dicembre

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it il Milan ha già fissato la data per la ripresa degli allenamenti. Dopo la vittoria contro la Lazio i rossoneri si godranno diversi giorni di meritato riposo passando il Natale con i propri cari, per poi tornare a Milanello martedì 29 dicembre, giorno in cui si inizierà a preparare la sfida contro il Benevento del 3 gennaio.