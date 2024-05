MN - Milan, Leao assente contro la Roma per motivi personali

È da poco terminato il campionato di Serie A 2023/24, ma per finire la stagione dal punto di vista degli impegni di campo, manca ancora una particolare gara da giocare, con i rossoneri che affronteranno la Roma in amichevole a Perth, fischio d'inizio venerdì 31 maggio alle 13.00 italiane (le 19.00 locali) all'Optus Stadium. Tra i convocati per questa gara amichevole manca Rafa Leao, che non parteciperà all'evento contro i giallorossi per motivi personali (clicca qui)