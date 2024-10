MN - Milan-Napoli, il dato sui biglietti venduti per la sfida di San Siro

Il Milan ha comunicato il dato ufficiale degli spettatori presenti questa sera per la sfida contro il Napoli, valida per la decima giornata di Serie A. Sono 73.507 i biglietti venduti per la sfida di San Siro, iniziata alle 20:45.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Musah, Fofana; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani, Calabria, Bartesaghi, Tomori, Jimenez, Pulisic, Zeroli, Liberali, Leao, Camarda. All. Paulo Fonseca.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. A disp.: Turi, Caprile, Juan Jesus, Neres, Marin, Simeone, Zerbin, Ngonge, Mazzocchi, Spinazzola, Raspadori, Folorunsho. All. Antonio Conte.