MN - Milan-Newcastle, a San Siro presenti 65.695 spettatori per 4.965.104,00 € d'incasso

Grande risposta dei tifosi rossoneri per Milan-Newcastle di Champions League. Nonostante l'orario scomodo per un giorno lavorativo, 18.45 il fischio d'inizio, a San Siro sono presenti ben 65.695 spettatori per 4.965.104,00 € d'incasso.