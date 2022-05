MN - Milan partito in treno dalla Stazione Centrale di Milano per Reggio Emilia

Fonte: dall'inviato presso la Stazione Centrale di Milano, Gianluigi Torre

Come riportato dall'inviato di MilanNews.it presso la stazione Centrale di Milano, il Milan è partito in treno verso Reggio Emilia, dove domani i rossoneri sosteranno la sfida Scudetto contro il Sassuolo. Pioli ha portato tutti i calciatori in Emilia; è presente, infatti, anche Simon Kjaer, il quale, però, a differenza di tutti i suoi compagni, non sarà disponibile per giocare.