Questione maxischermo per Sassuolo-Milan. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il Milan ha già il maxischermo pronto, ma è ancora in attesa delle autorizzazioni in tema di sicurezza e ordine pubblico dalle autorità competenti (Prefettura, Questura e Comune). Vedremo se nelle prossime ore ci saranno novità.

di Antonio Vitiello