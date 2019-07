MN - Milan su Duarte, le motivazioni del cambio di strategia dei rossoneri

Secondo quanto raccolto da MilanNews.it, la virata del Milan su Leo Duarte sarebbe spiegata da un cambiamento di obiettivi per quanto riguarda il difensore centrale. La società rossonera, infatti, avrebbe deciso di puntare su un difensore giovane, con un prezzo relativamente più basso e che abbia le qualità per fare il co-titolare dal momento che per la prossima stagione il Milan punterà molto sul rientro di Caldara. Su questo cambio di strategia hanno influito anche le elevate richieste per Demiral, 45 milioni, e per Rugani, 40 milioni.