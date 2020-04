MN - Milan, tutti i giocatori rientrati: all’appello mancano solo Ibra e Kessie

Tutti i giocatori del Milan che hanno viaggiato all’estero durante il periodo di lockdown in Italia, sono rientrati ormai da qualche giorno, rispettando la disposizione della società. Gli unici due giocatori ad oggi ancora fuori dall’Italia sono Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessie. Lo svedese con il permesso del Milan sta lavorando con l’Hammarby (ieri impegnato anche in amichevole) e tornerà a Milano appena ci sarà l’ok definitivo del governo per la ripresa degli allenamenti. Discorso diverso per Kessie che sta riscontrando difficoltà nel tornare in Italia per un problema di voli. Il centrocampista si trova attualmente in Costa D’Avorio e sta provando ad organizzare il rientro a Milano.