MN - Milanello, domani riposo: si riprende lunedì pomeriggio. Niente conferenza stampa prima della Juve

Secondo quanto appreso dalla redazione di Milannews.it, il Milan domani osserverà un giorno di riposo dagli allenamenti. La squadra rossonera riprenderà la preparazione per il ritorno in campo lunedì pomeriggio, poi ci saranno sempre sedute mattutine fino a venerdì. Nel pregara della sfida contro la Juventus non ci sarà la conferenza stampa di Pioli per le norme anti Coronavirus (ma un'intervista al canale tematico rossonero).