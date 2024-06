MN - Mistretta: "Il nuovo stadio porterà benefici a San Donato: verranno svolti lavori infrastrutturali a beneficio di tutti e l'attraività del Sud Milan crescerà"

Il progetto per lo stadio di San Donato si fa sempre più concreto. La Regione Lombardia ha approvato nei giorni scorsi la delibera che prevede l'adesione all'accordo di programma. Quali sono i prossimi passi? Ne abbiamo parlato con Massimiliano Mistretta, Assessore alle Opere Pubbliche e Mobilità del comune di San Donato Milanese. In esclusiva per MilanNews.it.

Quali benefici può portare al comune di San Donato?

"La partita dei benefici che determineranno l'interesse pubblico a portare avanti ed approvare questo progetto è assolutamente ancora aperta. Certamente una funzione così attrattiva e di rilievo darà a tutto il Sud Milan una grande centralità e rilievo anche in termini di attrattività generale. Ci saranno forti ricadute economiche che consentiranno di migliorare la qualità dell'offerta dei servizi a partire dalle manutenzioni alle risposte ai bisogni dei cittadini, e miglioramenti infrastrutturali a beneficio di tutti. In particolar modo penso che un forte intervento sulla stazione che implementi e potenzi la linea ferroviaria possa rappresentare un enorme vantaggio per tutto il Sud Milano in quanto potrebbe alleggerire dal traffico di attraversamento tutto l'asse che dalla provincia di Lodi porta a Milano".